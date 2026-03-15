ନେପାଳରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର; ଘାଟିକୁ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ!
ନେପାଳରେ ୭ ଭାରତୀୟ ମୃତ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନେପାଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏଠାରେ ଏକ ଘାଟିକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ନେପାଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନେପାଳର ଗଣ୍ଡକୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଟି ମନକାମନା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଗୋରଖା ଜିଲ୍ଲାରେ, ବସ୍ ଟି ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା। ଗୋରଖା ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସୁରଜ ଆର୍ଯ୍ୟାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପୀଡିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ: ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ବାହାଦୁର ବିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଥୁ କୁମାର (୫୮), ଅନାମଲିକ (୫୮), ମୀନାକ୍ଷୀ (୫୯), ଶିବଗାମୀ (୫୩), ବିଜୟଲ (୫୭), ମୀନା (୫୮) ଏବଂ ତାମିଲାରାସି (୬୦) ଭାବରେ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବୁଖାଇରେନିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ଯତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।