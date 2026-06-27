ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଏହି ୭ଟି ଗଛ: ଭୁଲ୍ରେ ବି କାଟିଲେ ଲାଗିଥାଏ ମହାପାପ, ସର୍ବନାଶର ଆଶଙ୍କା!
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଏହି ୭ଟି ଗଛ: ଭୁଲ୍ରେ ବି କାଟିଲେ ଲାଗିଥାଏ ମହାପାପ
Sacred trees in Hinduism: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିଛି ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମାନାଯାଇଛି । ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିବ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ଏଥିରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ୭ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଭୁଲ୍ରେ ବି କେବେ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ବରଗଛ
ବରଗଛ ଯାହାକୁ ‘ବଟବୃକ୍ଷ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ । ଏହି ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଭୁଲ୍ରେ ବି କେବେ ବରଗଛକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଅଁଳା ଗଛ
ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଁଳା ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ରହିଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଅଁଳା ଗଛକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।
ନିମ୍ବ ଗଛ
ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ମାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ମାନାଯାଏ । ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ନିମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ନିମ୍ବ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ବେଲ ଗଛ
ବେଲ ଗଛର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ରହିଛି, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ । ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲ ଗଛ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ରୁଷ୍ଟ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଅଶୋକ ଗଛ
ଅଶୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଶୋକ ଦୂର କରୁଥିବା ଗଛ’ । ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଶୋକ ଗଛକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଗଛରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକ ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଶାମୀ ଗଛ
ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶମୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଗଛର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏହି ଗଛକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘର-ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ
ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ତ୍ରିଦେବ – ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବାର ଭୁଲ୍ ଆପଣ କେବେବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ଗଛକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ‘ପିତୃ ଦୋଷ’ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ ।