ଯଦି ଜୀବନରେ ମିଳେ ଏହି ୭ଟି ସଙ୍କେତ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଶନିଦେବ

ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ୭ଟି ସଙ୍କେତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଝଡ଼ର କାରଣ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶନି ଏକ କଠୋର ଗ୍ରହ, ଯାହା ସଚ୍ଚୋଟତା, ରୀତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ଯେତେବେଳେ ଶନି ଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁରନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ପରି ଶନି ଦେବ ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ବରଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମୟ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ୭ ଟି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେବ ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି।

ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୭ଟି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ:

ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପୁରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତିନାହିଁ, ତେବେ ଶନି ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ।

ତୁମେ ସତ କହିବାକୁ ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି।

ଜୀବନ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ। ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ, ବିଶେଷକରି ଯାହା ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଶନି ତୁମକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଇପାରେ। ଶନି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶନି ଗ୍ରହ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଜଡିତ।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗରିବ, ପଶୁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶନିଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ଏକ ସଙ୍କେତ।

ବିଳମ୍ବ ସର୍ବଦା ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ। ଶନି କିଛି ନ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।

କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଅ। ଶନି ଦେବ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ହାର ମାନି ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ସଫଳତା ସ୍ଥାୟୀ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଶନି କ୍ଷଣିକ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ବିଜୟ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।

ଯେଉଁମାନେ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି।

ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ପୁରସ୍କାର।

