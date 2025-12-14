Skin Signs Of Heart Disease: ଚର୍ମରେ ଏହି 7 ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସାବଧାନ! ହୃଦରୋଗର ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
ଚର୍ମରେ ଏହି 7 ଟି ଲକ୍ଷଣ ହୃଦରୋଗର ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ମ ସେହି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଯାଏ, ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଶରୀର ଅନେକ ଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ, ଗଠନ କିମ୍ବା ଫୁଲାରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଦିଏ ।
ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଡରମାଟୋଲୋଜି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହୃଦରୋଗର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ।
ହୃଦରୋଗ ପୂର୍ବରୁ 7 ଲକ୍ଷଣ
ଗୋଡ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ଫୁଲା
ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ପମ୍ପ କରେ ନାହିଁ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିରେ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହା କେବଳ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ହୃଦୟର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ସାଇନୋସିସ୍
ଶୀତଦିନେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ପାଦ ନୀଳ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିସୁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, କାରଣ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେପରିକି ‘ବ୍ଲୁ ଟୋ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ’, ଏହି ଅବସ୍ଥା ଟିସୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏପରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଲିଭଡୋ ରେଟିକୁଲାରିସ୍
ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଛୋଟ ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ହେତୁ ହୋଇପାରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏମ୍ବୋଲାଇଜେସନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ଛୋଟ କଣିକା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜାନ୍ଥେଲାଜ୍ମା ଏବଂ ଜାନ୍ଥୋମା
ଆଖି ପାଖରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ, କିମ୍ବା ହାତ ପାପୁଲି କିମ୍ବା ପାଦରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ କେବଳ ଦେଖାଯିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଅତିରିକ୍ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ହୃଦ୍ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ମରୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏରପ୍ଟିବ ଜାନ୍ଥୋମା
ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫ୍ୟାଟ ଅଟେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତର ଲିପିଡ୍ ଡିସଅର୍ଡରେ, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସ୍କିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ବାହାରି ଆସେ । ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହାର୍ଟ ଏବଂ ପାନକ୍ରିୟାଜ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
କ୍ଲବ୍ବିଂ
ଏହା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନରମ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ହେବା ଏବଂ ନଖ ତଳକୁ ବଙ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ଲବ୍ବିଂ ପ୍ରାୟତଃ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ହେମୋରେଜ
ପ୍ରାୟତଃ, ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ହାତ କିମ୍ବା ନଖ ଆଘାତ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ଧାରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଆଘାତ ବିନା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପରି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍।