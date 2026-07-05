ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି! ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରର ୭ଟି ସହଜ ଗ୍ୟାସ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଫର୍ମୁଲା
ପ୍ରତିଟି ଗୃହିଣୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ୭ଟି ସହରୀ ଉପାୟ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଅନେକ ଲୋକ ପନିପରିବା, ଚକଟା ଅଟା, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଉପରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ (ବାହାରେ) ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଏଲ୍ପିଜି (LPG) ଗ୍ୟାସ୍ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜାଳେଣି ବା ନିଆଁ ଉପରେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତାପ ପାତ୍ରର ଚାରିପାଖ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିର ଅଧିକାଂଶ ନିଆଁକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅଯଥା ଗ୍ୟାସ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ।
ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ପାତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ନ ଦେଇ ରୋଷେଇ କଲେ ଉତ୍ତାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ପନିପରିବା ସିଝାଉଥାନ୍ତୁ, ଡାଲି ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାତ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତୁ, ପାତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତାପ ଭିତରେ ଜମି ରହେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସମୟ ବହୁତ କମିଯାଏ। ଏହାସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକର ଏକ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଖୋଲା ପାତ୍ର ତୁଳନାରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଡାଲି, ଆଳୁ, ଭାତ ଏବଂ ଅନେକ ପନିପରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜମା, ଚଣା, ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ ଏବଂ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାସହ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇର ଏକ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦିନସାରା ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଜାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଆଳୁ ସିଝାଇବା, ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା କାମ ଏକାସଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବା କମିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର୍ (Burner) ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର୍ ସଫା କରିବା କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁର ସେକ କମି ନଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏହା ଅସମାନ ଭାବେ ନ ଜଳିଛି। ବର୍ଣ୍ଣର୍ର କଣାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସମୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଚୁଲିରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନିଆଁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। (ସୂଚନା: ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।)