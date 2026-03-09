Liver Damage: ପାଦରେ ଏହି 7 ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜର ଦିଏ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ, ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ…

ପାଦରେ ଏହି 7 ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜର ଦିଏ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

By Seema Mohapatra

Liver Damage: ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଭର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାଦରେ ଫୁଲା, କୁଣ୍ଡେଇହେବ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଲିଭର କ୍ଷତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଲିଭର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଲିଭର ଖରାପ ହେଲେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ପାଦରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଭର କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।

ପାଦରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦିଏ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜର ସଙ୍କେତ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ…

ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି…

ପାଦରେ ହଠାତ୍ ଫୁଲା

ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ପାଦ କିମ୍ବା ତଳି ପାଦରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ।

ପାଦ ତଳ ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା

ଯଦି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଚର୍ମରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ। ଯଦି ତଳି ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ପାଦ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଯଦି ପାଦ ଚର୍ମ ହଳଦିଆ, ଗାଢ଼ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଲିରୁବିନ ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଲିଭର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ।

ଶିରାର ଅତ୍ୟଧିକ ଫୁଲା

ଯଦି ପାଦରେ ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଲିଭର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ପାଦରେ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଭାରୀପଣ

ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

ପାଦ ତଳିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଉଷ୍ମତା

କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚର୍ମର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଷ୍କତା

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଚର୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଷ୍କ ବା ଡ୍ରାଇ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଫାଟିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମୟ ସହିତ ଏହା ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ…

ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି…

Baba Vanga Prediction: 2026ରେ ଚାକିରି…

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ…

1 of 29,821