Snake Alert: ସାପଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣେ ଏହି ଗଛ; ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଓପାଡ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତି ମାଡ଼ିଆସିବ କାଳ
ବର୍ଷା ଋତୁ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଘର ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ, ତାହା ସାପଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣଇବା ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ସାପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅର୍ଥାତ ଗାତରେ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ, ଅଧିକାଂଶ ସାପ ଗଛରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ତେବେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଗଛ ଅଛି, ଯାହା ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଏବଂ ସାପ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ସାପ ବସା ବାନ୍ଧିବାର ବିପଦ ଥିବା 7ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ସାପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ୭ଟି ଗଛ
କଦଳୀ ଗଛ (Banana Tree)
କଦଳୀ ଗଛ ସାପମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଅନେକ କଦଳୀ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ । ଯାହା ସାପ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଛାଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଦଳୀ ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗୀ ସାପ ସହଜରେ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ସାପ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ସାପମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।
ବରଗଛ (Banyan Tree)
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବରଗଛ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ। ବରଗଛଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଘନ ଏବଂ ବଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ଘନ ମୂଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଡାଳ ସାପମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବରଗଛରେ ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ।
ବାଉଁଶ ଗଛ (Bamboo Tree)
ବାଉଁଶ ଗଛର ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାଉଁଶ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ମାଟି ସର୍ବଦା ଓଦା ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାପଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ସାପ ପ୍ରାୟତଃ ବାଉଁଶ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଲେମନଗ୍ରାସ୍ ଗଛ (Lemongrass Plant)
ଲେମନଗ୍ରାସ୍ ଏକ ଘନ, ଲମ୍ବା ପତ୍ର ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଉଦ୍ଭିଦ । ଯାହା ସାପଙ୍କୁ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଲେମନ୍ଗ୍ରାସ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଘାସ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେମନଗ୍ରାସର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
କରବିର ଗଛ(Oleandar Plant)
ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ଓଲିଆଣ୍ଡର୍ ଗଛ ବା କରବିର ଗଛ ମଧ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଘନ ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ମୂଷା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ଓଲିଆଣ୍ଡର୍ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସାପଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ।
ଚମ୍ପା ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଗଛ (Plumeria And Butterfly Pea Plant)
ଚମ୍ପା, ଜସ୍ମିନ୍ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନେ ଏହି ବୁଦାଯୁକ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି।
ସାପଠାରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।