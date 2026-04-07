ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ମା’, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ୭ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଥରେ ନୁହେଁ…
Minor Crime: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କିଛି ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଥାନେର ଏକ ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠାରେ ଏହି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହି ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ସେହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟରେ କାମ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଘରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ବାପା, ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏକା ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା । ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ଏକା ଥିବା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ନୌପଡା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା
ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ପୋଲିସ ଦୁଇ ରୁ ତିନୋଟି ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଥାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।