୭୦ ବର୍ଷିୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବି ଛାଡିଲା ନାହିଁ ଯୌନ ପିପାସୁ, କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ

ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ତ୍ରିଲୋକପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୟୂର ବିହାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକ ଇଟାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାଟି ପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

 

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

You might also like More from author
More Stories

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳୀ ଭାବେ…

1 of 29,697