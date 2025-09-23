ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ: ଶାହରୁଖ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଲିଉଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାରକା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଓ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶେଷ ଖୁସି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ସମାରୋହରେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ।
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା – ଶାହରୁଖ ଖାନ (ଜୱାନ) ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ (12th ଫେଲ )
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ (ଶ୍ରୀମତୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ବର୍ଷେସ ନରୱେ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ – ସୁଦୀପ୍ତ ସେନ୍ (ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି )
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – 12th ଫେଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି – ହନୁମାନ (ତେଲୁଗୁ)
ଆନିମେସନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ହନୁମାନ (ତେଲୁଗୁ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋରଞ୍ଜନ – (ରକି ଅର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନି)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି – ରକି ଅର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନି (ଧିଣ୍ଡୋରା ଗୀତ ପାଇଁ)
ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା – ବିଜୟରାଗବନ୍ (ପୁକ୍କାଲମ୍), ମୁଥୁପେଟାଇ ସୋମୁ ଭାସ୍କର (ପାର୍କିଂ)
ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ଉର୍ବଶୀ (ଉଲ୍ଲୋଜୁକ୍କୁ), ଜାନକୀ ବୋଡିୱାଲା (ଭାସ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ – ଶିଳ୍ପା ରାଓ (ଜୱାନରୁ ଚଲେୟା ଗୀତ ପାଇଁ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି – ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଳାପ ଲେଖକ – ସିର୍ଫ ଏକ ବନ୍ଦା କାଫି ହୈ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମେକଅପ୍ – ସାମ ବାହାଦୁର
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା – ଅନିମଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ଡିଜାଇନ୍ – ଅନିମଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା – ଭାଥି
ଜାତୀୟ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ସାମ ବାହାଦୁର
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ – ବେବି (ତେଲୁଗୁ), ପାର୍କିଂ (ତାମିଲ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ – ୨୦୧୮ – ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିରୋ (ମାଲୟାଲମ୍)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୀତିକାର – ବାଲାଗାମ୍ (ତେଲୁଗୁ)
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି
ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ପାର୍କିଂ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଭଗବାନ୍ଥ କେଶରୀ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଶ୍ୟାମଚି ଆଇ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଲୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଉଲ୍ଲୋଝୁକୁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଜରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଭାଶ୍
ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍