ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ: ଶାହରୁଖ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଓ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶେଷ ଖୁସି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ସମାରୋହରେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ।

ଏହି ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଲିଉଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାରକା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା – ଶାହରୁଖ ଖାନ (ଜୱାନ) ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ (12th ଫେଲ )
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ (ଶ୍ରୀମତୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ବର୍ଷେସ ନରୱେ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ – ସୁଦୀପ୍ତ ସେନ୍ (ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି )
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – 12th ଫେଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି – ହନୁମାନ (ତେଲୁଗୁ)
ଆନିମେସନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ହନୁମାନ (ତେଲୁଗୁ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋରଞ୍ଜନ – (ରକି ଅର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନି)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି – ରକି ଅର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନି (ଧିଣ୍ଡୋରା ଗୀତ ପାଇଁ)
ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା – ବିଜୟରାଗବନ୍ (ପୁକ୍କାଲମ୍), ମୁଥୁପେଟାଇ ସୋମୁ ଭାସ୍କର (ପାର୍କିଂ)
ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ – ଉର୍ବଶୀ (ଉଲ୍ଲୋଜୁକ୍କୁ), ଜାନକୀ ବୋଡିୱାଲା (ଭାସ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ – ଶିଳ୍ପା ରାଓ (ଜୱାନରୁ ଚଲେୟା ଗୀତ ପାଇଁ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି – ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଳାପ ଲେଖକ – ସିର୍ଫ ଏକ ବନ୍ଦା କାଫି ହୈ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମେକଅପ୍ – ସାମ ବାହାଦୁର
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା – ଅନିମଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ଡିଜାଇନ୍ – ଅନିମଲ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା – ଭାଥି
ଜାତୀୟ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ସାମ ବାହାଦୁର
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ – ବେବି (ତେଲୁଗୁ), ପାର୍କିଂ (ତାମିଲ)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ – ୨୦୧୮ – ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିରୋ (ମାଲୟାଲମ୍)
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୀତିକାର – ବାଲାଗାମ୍ (ତେଲୁଗୁ)

ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି

ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ପାର୍କିଂ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଭଗବାନ୍ଥ କେଶରୀ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଶ୍ୟାମଚି ଆଇ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଲୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଉଲ୍ଲୋଝୁକୁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଜରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଭାଶ୍
ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର – ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍

