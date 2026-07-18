କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ମାମୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ… ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶେଷରେ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ମାମୁଟିଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଶ୍ରୀକାନ୍ତ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି।
କାର୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ମାମୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ:
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ମାମୁଟିଙ୍କୁ ‘ବ୍ରମାୟୁଗମ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚନ୍ଦୁ ଚମ୍ପିଅନ୍’ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାମୁଟି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି; ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୩୭୦ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି।