ବୀମା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଚିହ୍ନିଲାନି ଜୀବନସାଥୀ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ, ପୋଲିସ ଓଗାଳିଲା ସତ
ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସାତ ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷୀ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଏବେ ଜେଲରେ କଟୁଛି ଦିନ।ଘଟଣାଟି ପଦ୍ମା ବ୍ଲକର ଲାଟି ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାତିଆ ମୋଡ଼ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ କୁମାର ମେହେଟା, ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ରାତି ୯ଟାରେ, ପଦ୍ମାର ଡୋନାଇକଲା ନିବାସୀ ମହାବୀର ଓରଫ ମୁନସି ପ୍ରସାଦ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ ମେହେଟ୍ଟା ନିକଟରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।ପୋଲିସ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ନେଇଥିଲେ। ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନାକ ଏବଂ ପାଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଯାହା ହତ୍ୟାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି ମନେ କରୁଥିଲା।