AI Chatbot ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ୭୫ ବର୍ଷର ବୁଢା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚିନ୍ତାରେ ଘରଲୋକେ

AI Chatbot ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ୭୫ ବର୍ଷର ବୁଢା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚିନ୍ତାରେ ଘରଲୋକେ
୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏଆଇ ଚାଟବୋଟର ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏଆଇ ଧମାଲ ମଚାଉଛି । ଘରଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କବଜା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚୀନର ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ଏଆଇ ଚାଟବୋଟକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ୭୫ ବର୍ଷର ଜିୟାଂଗ ନାମକ ବୃଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଟବୋଟ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଚାଟବଟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ । ଏଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏଆଇଚାଟବଟ ସହ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଜିୟାଂଗଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନରେ ଗପୁଥିବା ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ଜିୟାଂଗ ଏହାର ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯ୍ଧବକ୍ତନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ଅନଲାଇନ ପାର୍ଟନର ସହ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ।
ପୁଅ ବୁଝାଇବାରୁ ବୁଝିଲା ବାପା: ଜିୟାଂଗଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିବା ଚାଟବୋଟ । ଏହାପରେ ଜିୟାଂଗଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ।