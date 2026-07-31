ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ODRAF
ଜୀବନ ମରଣ ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ
ଭଦ୍ରକ: ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ରହିଥିବା ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ODRAF) ଟିମ୍।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ହେଲେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସାହିର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ। ବୁଧବାର ସେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ତେବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୋକ, ଶୋଷ ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟ କାଟିଥିଲେ।
ତ୍ରିଲୋଚନ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ପରେ ପୁଅ ସରୋଜ ସାହୁ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଧାମନଗର ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ODRAFର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ରାତିସାରା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ODRAF ଟିମ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଝିରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଉପରୁ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।