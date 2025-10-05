DA Hike ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ହାର, ମିଳିବ ୩ଟି ବଡ଼ ଫାଇଦା

DA Hike ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ହାର, ମିଳିବ ୩ଟି ବଡ଼ ଫାଇଦା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ବୁଧବାର (ଅକ୍ଟୋବର 1) ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର (ଅକ୍ଟୋବର 3) ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 2,000 ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। CGHS ର ସଦ୍ୟତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାକୁ ଗତ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି।
ପୁରୁଣା ହାର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ CGHS-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପକେଟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାର ପୁରୁଣା ଏବଂ କମ୍ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସମୟାନୁସାରେ ଦେୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନଗଦହୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ମହାସଂଘ (NFGCGEU) ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନଗଦହୀନ ସେବାର ଅଭାବ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ନୂତନ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 2,000 ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନୂତନ ହାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ସହରର ବର୍ଗ (ଟିୟର-1, ଟିୟର-2, ଟିୟର-3) ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୁଣବତ୍ତା (ଯେପରିକି NABH ମାନ୍ୟତା) ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଟିୟର-2 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାର ମୂଳ ହାର ଅପେକ୍ଷା 19% କମ୍ ହେବ।
ଟିୟର-3 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାର ମୂଳ ହାର ଅପେକ୍ଷା 20% କମ୍ ହେବ।
NABH ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ହାରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଅଣ-NABH ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ 15% କମ୍ ହାର ପାଇବେ।
୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର-ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ୧୫% ଅଧିକ ହାର ପାଇବେ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ କ’ଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବେ। କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ।
ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହେବ: ହାର ସଂଶୋଧନ ସହିତ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହାରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇବେ ଏବଂ CGHS କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ।
ପକେଟ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ: କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କମ୍ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ: କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ CGHS ଯୋଜନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ, ICU, ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଫି ହାର ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। 2024 ମସିହାରେ, ନ୍ୟୁରୋ-ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସାର ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର।