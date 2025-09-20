DA Hike: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍…ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ DA ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର !
DA Hike: ଜଣା ପଡ଼ିଲା କେତେ ପ୍ରତିଶତ DAବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇରେ DA-DR ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ DA ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପହାର…
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୫୫% DA ପାଉଛନ୍ତି।
ଏଥର DA କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଏହା ୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ- ଥରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଲାଇରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୩-୪% DA ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ସାଧାରଣତଃ ଦରମା DA ବୃଦ୍ଧି ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଘୋଷଣାର ମାସକ ପରେ, ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି। ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ DA ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଦରମାରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ୨୦୨୭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଗତ ମାସରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜାତୀୟ ମହାସଂଘ (GENC)ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ କମିଶନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ DA ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କାହାର ମୂଳ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ହୁଏ, ତେବେ DA ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଅଧିକ ପାଇବେ। DA ଗଣନା CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ।