7th Pay Commission: ଦୀପାବଳିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧମାଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇଁ ୩% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

7th Pay Commission: ଦୀପାବଳିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧମାଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇଁ ୩% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 4.8 ମିଲିୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.6 ମିଲିୟନ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପାଇବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶେଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ହେବ।
ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 4.8 ମିଲିୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.6 ମିଲିୟନ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାରର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କ’ଣ?
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, DA ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନହୁଏ।
ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI-IW) ବ୍ୟବହାର କରି DA ହାର ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମାପେ। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସଂଯୋଗ କରି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ବଜାରରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ସମ୍ପ୍ରତି ଜୁନ୍ 2025 ପାଇଁ CPI-IW ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ମେ ମାସରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 145.0 ହୋଇଛି। ଏହା ଆଧାରରେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) 58 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ 3 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ଦେୟ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତିନି ମାସର ବକେୟା ଦେୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ସଂଶୋଧିତ DA ପାଇବେ।
ବେତନ କମିଶନ
ଏହି DA ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପରେ, ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ। DA ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, 8ମ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମାରେ 30 ରୁ 34 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।