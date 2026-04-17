ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୂରମାର୍ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର, ଆଖି ବୁଜିଲେ ୮ ଯାତ୍ରୀ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର

By Shiv Sankar Singh

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ : ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କାଲିମଣ୍ଟାନ ଅଂଚଳରୁ ଏକ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆସିଛି । ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିବା ଏକ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଦର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଂଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଶବ ବାହାର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ।

ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଶବକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶବଗୁଡିକୁ ଅଣାଯାଇ ବଡି ବ୍ୟାଗରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜାତୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ‘ପିଟି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଏୟାର ଏୟାରବସ୍ H-130 (PK-CFX)’ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିକାରୀ ଦ୍ରାଧିଜ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ କାଟି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେକାଡାଉର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ପତା ମିଳିବା ପରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଗୁରୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୨୫ ମିନିଟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁପର ପ୍ୟୁମା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିମାନର ପଛ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ବାସାରନାସ)ର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଏଡି ପ୍ରାକୋସୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସଠିକ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଟିମ୍‌କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଖରାପ ପାଗ ଓ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୁକିଟ ପୁନ୍ତକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବା କହିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଖ ହୁଲୁ ପେନିତି ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

