ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା! ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଶବ ସଂଖ୍ୟା…
ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢ଼ିଲା। ଦଳାଚକଟାରେ ଚାଲିଗଲା ୮ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିସରରେ ଲିଭିଗଲା ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର (୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ସକାଳେ ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ଆଠ ଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାଟି ଦୀପନଗର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଘରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଶାସନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ପୂଜା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ, କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDM) ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଗଲା:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଛି।
ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ରାଜଗିରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦେବେ; ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି କି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କିପରି ଏହି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।