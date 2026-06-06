ଖାଲି ହେଉଛି TMC ଭାଡି, ୮୦ ବିଧାୟକରୁ ଆସିଲେ ୬
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଟିଏମସିର ମାତ୍ର ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର କାଳୀଘାଟ ବାସଭବନରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମାତ୍ର ୧୪ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟିଏମସିର ମୋଟ ୪୨ ଜଣ ସାଂସଦ (ଲୋକସଭାରେ ୨୯ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୩) ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ୮୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନେତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମାତ୍ର ୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ହିଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ବିନା ମଣ୍ଡଳ, ଅସୀମା ପାତ୍ର, ମଦନ ମିତ୍ର, କୁନାଲ ଘୋଷ, ଫିରହାଦ ହକିମ୍, ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ଦେବ। ସେହିପରି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡୋଲା ସେନ୍, ମାଳା ରୟ, କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ଡେରେକ୍ ଓ’ବ୍ରାଏନ୍ ଏବଂ ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ଟିଏମସି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, “ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ – ଏହା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକ ଥିଲା। ମହୁଆ ମୈତ୍ରା, ସୁସ୍ମିତା ଦେବ, ମୁକୁଲ ସାଙ୍ଗମା ଏବଂ ରାଜେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସାଂସଦ, ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୨୯୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ରିତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କ ସହିତ ଟିଏମସିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ରିତାବ୍ରତଙ୍କ ପାଖରେ ୫୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହା ଦଳକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକପ୍ରକାର ଦୁଇଭାଗ କରିଦେଇଛି। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥୀନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରେ ରିତାବ୍ରତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା (LoP) ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମମତା ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଗୃହର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବହରାମପୁର ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଆସନରୁ ସେ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମମତାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।