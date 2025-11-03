ଏହି ୮ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅରରେ ପଡି଼ଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ; ଆଗକୁ ଆଉ ଖେଳିବେନି ବିଶ୍ବକପ,ହରମନପ୍ରୀତ ମଧ୍ୟ…

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ଯାରିଅର ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସରିଲା ବିଶ୍ବକପ। ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ସାଜିଲା ଭାରତ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କପ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଆଉ ବିଶ୍ବକପ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି ହରମନପ୍ରୀତ…

ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ଚାମ୍ପିଅନ ମିଳିଛି। ଭାରତ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦଳ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।

ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହି ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବକପ ଖେଳିବେ ନାହିଁ: ଯଦି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 36 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ବକପ ହେବାକୁ ଆହୁରୀ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବ।

ଏଣୁ ହୁଏତ ସେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ବକପ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପରେ ଦେଖିବା ସେ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏଲିସା ହିଲି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ବକପ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।

ଅଷ୍ଟେଲିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିବା ପରେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଏଲିସା କହିଥିଲେ କି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପରେ ହୁଏତ ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବ।

ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଯାରିଅରର ଶେଷ ବିଶ୍ବକପ ମ୍ଯାଚ ଖେଳୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇପାରେ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଆଲିସା ହିଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଲିସ ପେରି, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟିକା ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୁଜି ବେଟ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇନୋକା ରାଣାବୀରା ଏବଂ ଉଦେଶିକା ପ୍ରବୋଧନୀଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏବାବଦରେ ସୁନିଶ୍ଟିନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି।

