ବଦଳିଗଲା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା! ୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତିଆରି କଲେ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର, ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ଭାରତରେ ଏବେ ନୂଆ ଟଭ୍କା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ୧୦୦, ୨୦୦, ୫୦୦ ଏବଂ ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୋଟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଭାରତ-ପେ’ ର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ଏ ନେଇଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ-ପେ ଏବଂ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଲଢେଇ ଜୋର ଧରିଛି । ଭାରତ-ପେ’ ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମାଧୁରୀ ଜୈନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକାମୀ ମାମଲାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତ ପେ’ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଜନୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛାପିଛନ୍ତି ଅଶନୀର । ଆରବିଆଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ନୂଆ ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫଟୋରେ ‘ରଜନୀଶ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଲେଖା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନକଲି ନୋଟର ଫଟୋ ସହ ସେ ଭାରତ ପେ’ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

After stupendous success of Doglapan – The Book, I am now creating:

Doglapan – The Board (err bored) Game.

A game of corporate ‘Ranjish’ !

It’s a combination of Chess and Monopoly. It’ll be an ode to the number 81 (get the reference huh huh ?)

– It’ll be played on 9×9 grid… pic.twitter.com/XJ5QOOxiEx

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) May 14, 2023