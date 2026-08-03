ପ୍ରେମ ବୁଝିଲାନି ବୟସର ତାରତମ୍ୟ, ୨୪ ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ୮୧ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବେ ଏହି ନିଆରା ଦମ୍ପତ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ‘ପ୍ରେମର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ’— ଏହି କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକଥର ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।

ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ୮୧ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଫ୍ରିକାର ସେନେଗାଲ୍ ର ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ।

ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନ ଭେଟି କେବଳ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ସେନେଗାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କର, ତା’ପରେ…’…

ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ…

ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସାକ୍ଷାତର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନେଟିଜେନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

୫୭ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ, ତଥାପି ହୋଇଗଲା ପ୍ରେମ:

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଦୂରତା ଆଉ ପ୍ରେମରେ ବାଧକ ସାଜିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଦମ୍ପତି ସେହି କଥାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ୮୧ ବର୍ଷୀୟା ଫ୍ରାନ୍ସର ମହିଳା ଏବଂ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ସେନେଗାଲ୍‌ର ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ୫୭ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପରେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ସେନେଗାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଫିଲ୍ମୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ନିଆରା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେହିଜଣେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫେରିବେ:

ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାକ୍ଷାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନେଗାଲ୍‌ରେ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଫ୍ରାନ୍ସ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିବାହ କରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

କେହି ଏହାକୁ ବୟସର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସତ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କେହି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

‘ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କର, ତା’ପରେ…’…

ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ…

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

1 of 11,411