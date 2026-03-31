AI ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ୮୪ ବର୍ଷର ମହିଳା! ବାହାହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା’ପରେ…
AI ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଏକ ଭିନ୍ନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେବ। ଏହା ସୂଚାଇଦେବ ଯେ ଏକାକୀ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚୀନ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏକାପଣ ମଣିଷକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭାବପ୍ରବଣ କରିପାରେ।
ଜଣେ ୮୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା AI ଜେନେରେଟ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ, ପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା।
ଏକାଧାରାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି AI ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲା।
ବସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ:
ଏହା ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଝାଙ୍ଗ ୟୁଲାନଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ “ବସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ” ଆର୍କାଇଟ୍ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣରେ ନିର୍ମିତ AI ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଚୀନରେ ଏହିପରି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ‘ବା ଜୋଙ୍ଗ’ କୁହାଯାଏ – ସାଧାରଣତଃ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ କଠୋର କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜିଆଙ୍ଗୋ ସହିତ ଝାଙ୍ଗଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଆସକ୍ତି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଭିଡ଼ିଓରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ:
ଝାଙ୍ଗ ଏହି AI ଚରିତ୍ରର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରେ ଦିନକୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମୟ ସହିତ ସେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ସେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଧନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା; ବରଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆ ଆକୃତି ପାଇଲା।
ଲଭ ଲେଟର ଖୋଲିଲା ମନର କଥା:
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଝାଙ୍ଗ ଜିଆଙ୍ଗୁଓଙ୍କୁ ଏକ ହାତଲେଖା ପ୍ରେମପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚିଠି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ପରିବାର ଲୋକ କିପରି ଜାଣିଲେ:
ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି AI ଚରିତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ୭,୦୦୦ ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା) ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କିଛି ଉତ୍ପାଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି:
ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଚୀନର ସାଇବରସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜିଆଙ୍ଗୁଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।