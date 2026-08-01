ଜାହାଜରେ ରହିଛି ୬ ଅରବ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନ ଓ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ!

୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ USS Mississinewaରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ଗ୍ୟାଲନ୍ ତେଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ୮,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ। ଯେଉଁଥିରେ ମହଜୁଦ୍ ରହିଛି ୬ ଅରବ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନ। ଏଥିସହ ଜାହାଜରେ ବିପୁର ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବେଳ ଥାଉଁଥାଉଁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଏହି ଜାହାଜ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬ ଅରବ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ତୈଳ ବାହାରି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।

ଜାହାଜର ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ବଡ଼ ବିପଦ: ଗବେଷକମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି; ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ଗଠନ ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ତୈଳ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ପରିବେଶକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

ଗତବର୍ଷ ମାଇକ୍ରୋନେଶିଆରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଲିକ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

Uttarakhand Govt.

ସମୁଦ୍ର ତଳେ ୮,୫୦୦ ବିପଜ୍ଜନକ ଜାହାଜ: ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଫର୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ (ଆଇୟୁସିଏନ୍‌) ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଜାହାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୮,୫୦୦ଟି ଜାହାଜ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ୬ ଅରବ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି।

‘ମେରିନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଲେଟିନ୍’ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ଅଧା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ସୋଲୋମନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମାଇକ୍ରୋନେଶିଆ ଓ ମାର୍ଶଲ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଖପାଖରେ ରହିଛି।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘଟିସାରିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ USS Mississinewaରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ଗ୍ୟାଲନ୍ ତେଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜାହାଜଟି ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ତୈଳ ଲିକ୍ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଜାହାଜରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାଲନ୍ ତେଲ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

ପିଓଜେକେରେ ମୃତଦେହ ଗାଏବ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ…

ଭାଇରାଲ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର; ଜାମର ଲାଗିଥିବାରୁ…

1 of 10,153