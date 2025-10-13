8th Pay Commission Salary; ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ବାର୍ଷିକ ଦରମା, DA ଏବଂ HRA ବୁଝି ନିୟନ୍ତୁ ଗଣିତ

କାହାର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ: ଯଦିଓ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଏହାର ଲାଭ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ଯୋଡାଯିବ।

ଏହି ପରିମାଣ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଜଡିତ।

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଣକକୁ ବୁଝାଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ₹7,000 ଥିଲା, ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, 2.57 ର ଏକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ₹18,000 ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

ଏବେ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଦରମା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ 1.96 ର ଏକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତଦନୁସାରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ₹18,000, ₹35,280 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଦରମା ହେବ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି HRA (ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା) ଯୋଡାଯିବ।

ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ଗଣନା କରିବାର ସୂତ୍ର ହେବ:

ପୁରୁଣା ମୌଳିକ ଦରମା x 1.96 = 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଦରମା

ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ତର 1 ରୁ ସ୍ତର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ।

ମୋଟ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଦରମା ଗଣନା କରିବା। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତର 9 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଦରମା ₹53,100 ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନର DA (ମୌଳିକ ଦରମା) ଏଥିରେ ଯୋଡାଯିବ (55 + 3) 58% = 30,798 ଟଙ୍କା।

ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟ୍ରୋ ସହର ଅନୁସାରେ, HRA 27% = 14,337 ଟଙ୍କା।

ଏହା ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ଦରମା (ମୌଳିକ + DA + HRA) = 98,235 ଟଙ୍କା ହୁଏ।

ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ସ୍ତର 9 ରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା = 1,04,076 ଟଙ୍କା ହେବ
DA 0% = 0 ଟଙ୍କାକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରାଯିବ
HRA 27% = 28100.52 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡାଯିବ
ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ଦରମା (ମୌଳିକ + DA + HRA) 1,32,177 ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହି ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ସ୍ତର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଗଣନା ସୂତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆକଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।

