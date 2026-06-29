୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ‘୫ ଜଣିଆ ପରିବାର’ ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ବଢ଼ିବ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: ୫ ସଦସ୍ୟ ପରିବାର ଫର୍ମୁଲାରେ ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ଦରମାର ଆଧାର ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବ? ଏହା କେବଳ ‘ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର’ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବ, ନା ‘୫ ଜଣିଆ ପରିବାର’ର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିବ?
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ସ୍ଥିର କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ‘୩-ୟୁନିଟ୍ ପରିବାର ମଡେଲ୍’କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ୫-ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ବା ବେସିକ୍ ସାଲାରୀରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
୩ ୟୁନିଟ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଗଣିତ କ’ଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତାକୁ ‘୩-ୟୁନିଟ୍ ପରିବାର ମଡେଲ୍’ କୁହାଯାଏ । ୭ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଏହି ଆଧାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମଡେଲ୍ରେ ଧରି ନିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଏହି ବେସିକ୍ ପେ’ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦରମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
୫ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଳାଇ ଦେବ ଚିତ୍ର
ସମୟ ସହିତ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ‘ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ’ (NC-JCM) ବେତନ ସ୍ଥିର କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ।
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆଜିର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ, ଜୀବନସାଥୀ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ପରିବାରକୁ ୫-ୟୁନିଟ୍ ମାନି ଦରମାର ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ।
ଦରମାରେ କେତେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ?
ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ବେସିକ୍ ପେ’କୁ ନୂଆ ବେସିକ୍ ପେ’ରେ ବଦଳାଯାଏ । ୭ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଏହା ୨.୫୭ ଥିଲା । ନୂଆ କମିଶନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ୨.୧ ରୁ ୨.୮୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ୫-ୟୁନିଟ୍ ମଡେଲ୍ ଦାବି ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ୩.୮୩ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଯଦି ସରକାର ୫-ୟୁନିଟ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୬୯,୦０୦ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ନୂଆ ବେସିକ୍ ପେ’ରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏ ଏବଂ ଏଚ୍ଆରଏ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୧.୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉଛି । ୫-ୟୁନିଟ୍ ପରିବାର ମଡେଲ୍ ଏବେ କେବଳ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦାବି ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ମୋହର ବାଜିନାହିଁ ।
ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ।