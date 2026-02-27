8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5ଟି ପ୍ରମୋଶନ! ପେନସନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ…

କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5ଟି ପ୍ରମୋଶନ! ପେନସନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।

ବୁଧବାର, ୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ (ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍) ଯୁଗ୍ମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଜଏଣ୍ଟ କଂସଲ୍ଟେଟିଭ ମେଶିନାରୀ (NC-JCM)ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଦରମା, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପେନସନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡାକ ବିଭାଗ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ବେତନ ଆୟୋଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।

ବେଶିକ ସାଲାରୀ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା?

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସି. ଶ୍ରୀକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ,

ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ ସାଲାରୀ, ପ୍ରମୋଶନ ପଲିସି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସହମତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ମିଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।

ବୈଠକରେ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଥିଲା!

ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଊଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ପରିବାର ୟୁନିଟ୍ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ 5କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଦରମା ଅସମାନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଳ ଦରମା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାର ୧୩ ଗୁଣ। ଏହାକୁ ୧୦ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦ୍ବାର ଅନ୍ତର କମ ହେବ।

NPS, UPS, ଏବଂ OPS ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା

କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS) ଏବଂ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା (UPS) ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। CGHS ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଉପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପେନସନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସିଧାସଳଖ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, 69 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

