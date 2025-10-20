8th Pay Commission ଲାଗୁ ପରେ ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ିବ ତିନି ଗୁଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଖୁସି ଖବର
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ, ଏବଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ୨.୮୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ ଏବଂ ମୌଳିକ ଦରମା କିପରି ତିନି ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ?
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ’ଣ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ବେତନ କମିଶନର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମୌଳିକ ଦରମା ସହିତ ଗୁଣିତ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୌଳିକ ଦରମା ୨୦,୦୦୦ ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭, ତେବେ ୨୦,୦୦୦ x ୨.୫ = ୫୦,୦୦୦। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ।
ମୂଳ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2.86 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମୂଳ ଦରମା କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣ ହୋଇପାରେ।
18,000 ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ସ୍ତର-1 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା 51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି?
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026 ରୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ। 2025 ଜାନୁଆରୀରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ କମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ।