8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ସୁବିଧା? କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ସୁବିଧା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟଓଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କମିଶନ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୟସୀମା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ସଂଶୋଧିତ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସୁବିଧା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତଥାପି, ବକେୟା ଏବଂ ଭତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଲାଗେ। ବେତନ ଆୟୋଗ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି
ଯେହେତୁ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ଦରମା ଢାଞ୍ଚା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଛଅ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ନିଅନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିୟମ ଏବଂ ବକେୟା
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପରେ ବି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ତାରିଖରୁ ଲାଭ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ସହିତ ସମାନ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବେତନ କମିଶନ ଲାଭ ଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବକେୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ବକେୟା ଦରମା କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ।