ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ୮ମ ବେତନରେ ୨୦ ହଜାର ଟପିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍, ମିଳିବ ଦରମାର ୧୦୦%
୮ମ ବେତନରେ ୨୦ ହଜାର ଟପିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍, ମିଳିବ ଦରମାର ୧୦୦%
8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ବରିଷ୍ଠ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଆସୁଛି ‘ଏଜ୍-ବେସଡ୍’ ପେନସନ ଫର୍ମୁଲା
ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ୍-ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପେନସନ ଫର୍ମୁଲା ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପେନସନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ, ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପେନସନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ପେନସନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।
୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପେନସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପାର୍ କରିବା ପରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦରମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପେନସନ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପେନସନ ବଢ଼ାଇବାର ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ମାସିକ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ୨.୨୮ ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦,୫୦ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହେ, ତେବେ ପେନସନ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ।
କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ଏବଂ ପେନସନର ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।