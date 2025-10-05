କେବେ ଲାଗୁ ହେବ 8th Pay Commission, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଏହାର ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୟସୀମା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତଥାପି, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ବିଚାର ନକରି, ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଗୁଡିକ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ମିଳିବ।
ବେତନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?
କମିଶନ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଆଗ୍ରହୀ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ₹18,000। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ:
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ₹44,000 (ସ୍ତର-1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.92 ରୁ 2.86 ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
DA/DR ରେ ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ସମୟରେ, ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ 3% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 55% ରୁ 58% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ଦରମା ସହିତ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବକେୟା ପାଇବେ, ଯାହା ପର୍ବ ଋତୁରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।