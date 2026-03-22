8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଦରମା ସହ ମିଶିବ ୨୦ ମାସର ବକେୟା ରାଶି; ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା!

8th Pay Commission: କେତେ ମାସର ବକେୟା ମିଳିବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।୨୦୨୬ ଶେଷ କିମ୍ବା ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ହିଁ କେତେ ଦରମା କିମ୍ବା ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ୨୦ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ସମଗ୍ର ୨୦ ମାସର ବକେୟା ରାଶିକୁ ଯୋଡି ଏହି ପରିମାଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ୨୦ ମାସର ବକେୟା ₹୩.୬ ଲକ୍ଷ ରୁ ₹୧.୫ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ: ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ମୌଳିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟା। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହାକୁ ୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ୩.୦ ରୁ ୩.୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଗତ ୧୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ ଉଚ୍ଚ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଦରମା, ପେନସନ ଏବଂ ମୋଟ ଆୟରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି।

କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ: ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତର ୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଗୁଣକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪୬,୨୬୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ସେହିପରି, ସ୍ତର ୬ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା₹୩୫,୪୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୭୦,୮୦୦–₹୯୦,୯୭୮ହୋଇପାରେ। ସ୍ତର୮ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ₹୪୭,୬୦୦ ୨.୫୭ ଗୁଣକରେ ₹୧.୨ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ଏବଂ ଯଦି ୩.୦+ ଗୁଣକକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି₹୧୮,୦୦୦ ରୁ ₹୭୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

କେତେ ମାସର ବକେୟା ପାଉଣା ମିଳିବ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବକେୟା ରାଶି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ନୂତନ ବେତନ ଗଠନ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୮-୨୪ ମାସ ପାଇଁ ବକେୟା ପାଇପାରିବେ।

ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹୩.୬ ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ₹୧୪-୧୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରାଶି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଏକକାଳୀନ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।

