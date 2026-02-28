8th Pay commission: ଖୁସିଖବର, ପିଅନଙ୍କ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢି ହେବ ୫୮,୫୦୦ଟଙ୍କା! ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ମହଲରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ମୌଳିକ ଦରମା ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଥିଲା। ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୭୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଥର, କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ୨.୮୬ ଏବଂ ୩.୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ପିଅନଙ୍କ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୮,୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଯଦି ସରକାର ୟୁନିଅନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାବି, ୩.୨୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦରମା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ସରକାର ୩.୨୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ୧୮,୦୦୦ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ୫୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।
ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୩.୦୦ରେ ରହେ, ତେବେ ଦରମା ୫୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ୨.୮୬ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ପିଅନର ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୧,୪୮୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି (JCM) ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଛି । କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି , ଯାହାକୁ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବୃଦ୍ଧି ପେନସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୩.୦ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଭତ୍ତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ ୫୮,୫୦୦ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିତର୍କ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୧.୮୩ରୁ ୨.୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୩୫,୦୦୦ ରୁ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।