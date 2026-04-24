ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ହେବ ୭୦ ହଜାର, ୪.୦ ରହିବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର
ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ହେବ ୭୦ ହଜାର
8th Pay Commission: ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଜଦୁର ସଂଘ (BPMS) ବୁଧବାର ଦିନ ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ୭୨,୦୦୦, ସର୍ବାଧିକ ମୂଳ ଦରମା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୪.୦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାର ବେସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା BPMS, ବାର୍ଷିକ ବେତନ ୩% ରୁ ୬% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପରିବାର ୟୁନିଟିକୁ ୩ ସଦସ୍ୟରୁ ୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। BPMSର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମୁକେଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଗଠନ ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏହାର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।
୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସ୍ତର-୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଦରମା ୧୮ ହଜାର ଅଟେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, BPMSର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୭୨ ହଜାର ପାଇଁ ଦାବି ଚାରିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ ଦରମା ୨,୫୦,୦୦୦ ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୭୫ ହଜାର
BPMS ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoSPI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛି। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୨୦୧୬-୧୭ରେ ୧,୦୩,୨୧୯ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧,୯୨,୭୭୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮୬.୭୬% ବୃଦ୍ଧି।
ଏହି ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା
ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା (ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ) ୧୮ ହଜାର । ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮% ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦,୪୪୦ ଟଙ୍କା । ମୋଟ ୨୮ ହଜାର ୪୪୦ ଟଙ୍କା । ୮୬.୭୬% ବୃଦ୍ଧି । ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪,୬୭୪.୫୪ । ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଦରମା ୫୩,୧୧୪.୫୪।
ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ତିନି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ମାନକ ପରିବାର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଦରମା ୧୭,୭୦୪.୮୫ ହୁଏ। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପରିବାର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୮୮,୫୨୪ ହୁଏ।
୭୨ ହଜାର କାହିଁକି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା
BPMS କୁହେ ଯେ, ଗଣନା ୮୮,୫୨୪ ଟଙ୍କା ଦରମା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇଥାଏ । ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଖ୍ୟା ଜରୁରୀ। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପେନସନ୍, ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ରାଜସ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଯେପରିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା)କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ୭୨ ହଜାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୪.୦
BPMS ୪.୦ ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୧.୫୮ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସମାୟୋଜନ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ।