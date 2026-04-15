୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ହେବ ୬୯ ହଜାର, ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ିବ ୬%
୮ମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ହେବ ୬୯ ହଜାର
8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେତନ କମିଶନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଜାତୀୟ ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷ ମିଳିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ମେସିନାରୀ (NC-JCM) ଗତକାଲି ଏହାର ଶେଷ ୫୧ ପୃଷ୍ଠାର ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ରୁ ୬୯,୦୦୦ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ୩.୮୩ ‘ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର’ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆଉ ୧୮,୦୦୦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପରିବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (ସିପିଆଇ) ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮,୦୦୦ ଦରମା (ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ) ଏକ ହାରାହାରି ପରିବାରର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଦରମା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ (ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି) ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେ ଅଧିକ ଦରମା ଆଶା କରିପାରିବେ?
ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଶନକୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦାନ ୨୦୨୭ ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଦାବି
ସମସ୍ତ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି HRA (ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା) ଗଠନର ସଂଶୋଧନ। ସହର ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକୃତ HRA ସ୍ଲାବକୁ ୩୦%, ୩୫% ଏବଂ ୪୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରଗୁଡ଼ିକୁ X (୪୦%), Y (୩୫%), ଏବଂ Z (୩୦%) ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବି ଉଠାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ HRA ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ତଳେ ନ ପଡ଼େ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଲ ବାସସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପେନସନ ପରିମାଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶେଷ ଅଙ୍କିତ ମୌଳିକ ଦରମାର ୬୭ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୀମା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।