8th Pay Commission ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ

8th Pay Commission ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 2028 ରେ ଏକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ବକେୟା ଭତ୍ତା ଯୋଡା ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ପାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର DA (ମହାଙ୍ଗା ଭତ୍ତା) 3 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 55 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଏବେ 58 ପ୍ରତିଶତ DA ପାଇବେ। ଏହା ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଯୋଡାଯିବ। ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ DR (ମହାଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍) ପାଇଁ ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ 1.15 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ହେବ।
ଏହି ମାସର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି
ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ତିନି ମାସର ବକେୟା ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସର କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସାଧାରଣତଃ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ମାସରେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ₹18,000 ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରାୟ ₹540 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରାୟ ₹28,440 ହୋଇଯିବ।
ଯେଉଁଠାରେ 56,100 ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବରୁ 30,855 ଟଙ୍କା DA ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ 32,538 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 1,683 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପରି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ₹9,000 ପେନସନ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹270 ଅଧିକ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପେନସନ ₹14,220 ହେବ। ସେହିପରି, ବିଭିନ୍ନ ଦରମା ମାଟ୍ରିକ୍ସରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପେନସନରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।