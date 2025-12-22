8th Pay Commission: ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ୨.୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ…

8th Pay Commission News: ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କି? ତେବେ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବାବଦରେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ...ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଓ ପୁରୁଣା ଦରମାର ବାକି ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ୩୦-୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ୨.୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ରେ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ନୂଆ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ପ୍ରଗତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ। ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି – କେବେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓ ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ପ୍ୟାନେଲ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସଂଶୋଧିତ ମୌଳିକ ଦରମା ଓ ବକେୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ୨୦୨୮ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ଏମ୍ବିଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସମେତ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ୩୦-୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ଓ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୧.୮୩-୨.୪୬ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଓ ଅଧିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨.୨୮ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମୂଳ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ DA ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ସହିତ ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ୩୪% ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ନୂଆ ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୪୬,୯୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ନୂଆ କମିଶନ ୨୦୨୮ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୪ ମାସର ବକେୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ, ମୋଟ ବକେୟା ପ୍ରାୟ ୨.୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଣେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା

କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ୨.୮-୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବକେୟା ପାଇବେ। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଉପକାର ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

କିନ୍ତୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେହି ଆଶାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମୌଳିକ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ସହିତ HRA, ପରିବହନ ଭତ୍ତା, ପେନସନ, ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଢାଞ୍ଚା, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବ। କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଜେଟ୍, ବକେୟା, DA ପୁନଃସେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, DA, DR ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୩୦-୩୪% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଭତ୍ତା ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

 

