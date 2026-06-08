ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
8th Pay Commission: ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ‘ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର’, କାରଣ ଏହା ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହେବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣକ, ଯାହା ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମାକୁ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥାଏ।
୭ମ ବେତନ କମିଶନରେ କଣ ହୋଇଥିଲା?
୭ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ, ପେନସନଭୋଗୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
କେତେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ୧.୯୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩.୮୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି:
- National Council-JCM ର କର୍ମଚାରୀ ଶାଖା ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।
- National Pensioners Organization ପକ୍ଷରୁ ୩.୨୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
- All India Trade Union Congress ଏହାକୁ ୩.୦ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
- ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ୨.୮୬ ରୁ ୩.୬୮ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
- ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଥିକ ସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଗଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ୧.୯୨ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ହୋଇପାରେ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ:
ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୬୮,୯୪୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୮୩% ର ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କଣ ବଦଳିବ?
୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ (Pay Matrix) କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପେ-ଲେଭଲ୍ରେ ଆନୁପାତିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ:
- ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ (HRA) ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।
- ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ।
- ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶାଇ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: ଯଦି ୨.୫୭ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୂଆ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ପ୍ରାୟ ୪୬,୨୬୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେହିପରି ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୮,୯୪୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ?
୮ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦२୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି।
ତେବେ କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ବେତନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ କିମ୍ବା ୨୦୨୮ ଆରମ୍ଭରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମିଶନଙ୍କୁ ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ୩୪,୫୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୮,୯୪୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାବି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ୯୨% ରୁ ୨୮୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ।