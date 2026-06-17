8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୪ ମାସର ବକେୟା ! ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ବି ଆସିଲା ଅପଡେଟ, ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ନିୟମ

୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଅନେକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ୨୪ ମାସର ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

By Priyanka Das

8th Pay Commission: ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ ଏକାସଙ୍ଗେ ବକେୟା ମିଳିବ? ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ?

ଏକାସଙ୍ଗେ ୨୪ ମାସର ଏରିୟର

୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଏବଂ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ତାହା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମାନାଯିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ୨୦୨୭ ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ୧୮ ରୁ ୨୪ ମାସର ଏରିୟର ମିଳିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ…

ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର କରିବ ଏରିୟର

କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏରିୟରର ପରିମାଣ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ସରକାର କେତେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଦରମା ଏବଂ ଏରିୟର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ, ଯଦି ଏକାସଙ୍ଗେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଏରିୟର ମିଳେ, ତେବେ ତାହାକୁ ସେହି ବର୍ଷର ଆୟ ବୋଲି ଧରାଯିବ କି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ, ଆୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି।

କ’ଣ ରହିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସର ଗଣିତ?

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆୟକର ଅଧିନିୟମ, ୧୯୬୧ ର ଧାରା ୮୯(୧) ରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଧାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ, ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଦରମା ପରେ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଯେପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବୋଝ ନ ପଡ଼େ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ହେବ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 80C, 80D, HRA କିମ୍ବା ହୋମ ଲୋନ ଭଳି ରିହାତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କମ ରିହାତି ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ…

G7ରେ ଦେଖାଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା !…

ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାଜିଥିଲା କାଳ! ମୁଣ୍ଡରେ…

1 of 28,101