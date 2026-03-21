ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ୫୦ ହଜାର ଦରମା ମିଳିଲେ ବି ମିଳିବ ୧୫ ଲକ୍ଷର ଏରିୟର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

By Jyotirmayee Das

8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ । ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗୃହିତ ବକେୟା ପରିମାଣ କେତେ ହୋଇପାରେ?

ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆକଳନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଯଦି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ବକେୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ମୂଳତଃ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳିକ ଦରମା କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ୨.୦ ରୁ ୩.୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ମାସିକ ଦରମା ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ବକେୟା ଉଭୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବକେୟା

ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କମିଶନର ସମାପ୍ତି ପର ଦିନଠାରୁ ଏହି କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରମ୍ପରାଗତ। ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂତନ ବେତନ ଗଠନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା ଆକାରରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପାଇପାରିବେ।

କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ?

ଧରାଯାଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ । ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୦ ରେ ରହେ, ତେବେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ବକେୟା ଜମା କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଏହି କାରକ ୨.୨୮ କିମ୍ବା ୨.୫୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାସିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ୧୫ ରୁ ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହିତ ହୁଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ହୋଇପାରେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମୋଟ ବକେୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁମାନିକ ରହିଛି ବୋଲି ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଦାବି

କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅବସରରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦାବି ସହିତ, ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି।

ତଥାପି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ମୂଳ ଦରମା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

