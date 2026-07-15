୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ପକେଟ୍ମନି
୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି
8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ବା ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, HRA ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନରେ ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ । ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨.୦, ୨.୨୮ ଏବଂ ୨.୫ ୭ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।
କେମିତି ବଦଳିବ HRA ର ଗଣିତ?
HRA ର ଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
୨.୦ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, Level-1 ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଯଦି ୨.୦ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ି ୩୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସିଧାସଳଖ ୧୦,୮୦୦ ଟଙ୍କା କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
୨.୫୭ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ
ଯଦି Level-1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨.୫୭ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ରୁ ବଢ଼ି ୪୬,୨୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଏବଂ HRA ରେ ୧୩,୮୮୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ସେହିପରି Level-10 ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘X’ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ HRA ମାସିକ ୪୩,୨୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗଠନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିଏସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭଡ଼ା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର HRA ଦର ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ HRA ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ X-କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ୩୬%, Y-କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ୨୪% ଏବଂ Z-କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ୧୨% କରାଯାଉ । କେତେକ ସଙ୍ଗଠନ ତ ଏହାକୁ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।