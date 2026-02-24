8th pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ, ବକେୟା ସହ ମିଳିବ କେତେ ଦରମା? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କମିଶନ ଏବେ ଏହାର ସୁପାରିଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି।
ସରକାର ପ୍ୟାନେଲକୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଶା: ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ନୂତନ ଦରମା ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ । ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ ହିଁ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ କାରକ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୨.୫୭ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୭,୦୦୦ ରୁ ୧୮,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। କାଗଜପତ୍ରରେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିପରି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା: ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମାୟୋଜନ ଉପାଦାନ(୨.୨୫), ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପାଦାନ (୦.୩୨)।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମାୟୋଜନ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା?
ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୧୬ ସୁଦ୍ଧା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୧୨୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁରୁଣା ମୌଳିକ ଦରମା ୧.୦୦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ୧୨୫% DA ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୨୫ କୁ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଦରମାରେ DA ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା, ସଂଶୋଧିତ ଆଧାର ୨.୨୫ (୧.୦୦ + ୧.୨୫) ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୨.୨୫ କାରକ କେବଳ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମାୟୋଜନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା।
ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପାଦାନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମିଶନ ୧୪.୨୨% ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୨.୨୫% ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୦.୩୨% ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମାୟୋଜନ: ୨.୨୫
ପ୍ରକୃତ ହାଇକ୍ ଉପାଦାନ: ୦.୩୨
ମୋଟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର: ୨.୫୭
ଏହି ସମାନ ୨.୫୭ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୭,୦୦୦ ରୁ ୧୮,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ସୀମିତ ଥିଲା କାରଣ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ମୁଁ କେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପାଇବି: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ, ବକେୟା ଦେୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେତନ କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କୌଣସି ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଉପରେ ନୁହେଁ।