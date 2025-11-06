8th Pay Commissionରେ SBI କ୍ଲର୍କଙ୍କ କେତେ ହେବ ଦରମା? ହିସାବ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ବିଶେଷକରି କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କର ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
8th Pay Commission: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ବିଶେଷକରି କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କର ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଦରମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା ହିସାବ କ’ଣ: SBIର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ନୂଆ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କ୍ଲର୍କଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୨୬,୭୩୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ (ଯାହା ସ୍ନାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)। ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ, ମୋଟ୍ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୪୫,୮୮୮ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ…
୧. ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA): ୭,୧୬୧ ଟଙ୍କା।
୨. ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA): ୨,୮୬୨ ଟଙ୍କା।
୩. ପରିବହନ ଭତ୍ତା: ୮୫୦ ଟଙ୍କା।
୪. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା: ୭,୦୮୩ ଟଙ୍କା।
୫. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରମା: ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା।
ମୋଟ ଡିଡକ୍ସନ (ପ୍ରାୟ ୬,୩୫୯ ଟଙ୍କା) ହିସାବ କରିବା ପରେ, ହାତକୁ ଆସିବ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୩୯,୫୨୯ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଦରମା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ…
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଦରମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମହାନଗର କିମ୍ବା ବଡ଼ ସହରରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ସହର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାଖାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ HRA ପାଆନ୍ତି।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ରୋଡମ୍ୟାପ୍…
SBIର ଦରମା ଢାଞ୍ଚା ଏପରି ଭାବରେ ସଂରଚିତ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟ ସହିତ ନିୟମିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ମୂଳ ଦରମା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
୨୬,୭୩୦ ଟଙ୍କା → ୨୮,୦୭୦ ଟଙ୍କା → ୩୩,୦୨୦ ଟଙ୍କା → ୪୧,୦୨୦ ଟଙ୍କା → ୫୭,୪୦୦ ଟଙ୍କା → ୬୧,୮୦୦ ଟଙ୍କା → ୬୪,୪୮୦ ଟଙ୍କା। ଯଦି ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ SBI କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, SBI ସମ୍ପ୍ରତି SBI କ୍ଲର୍କ ୨୦୨୫ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ ୬୫୮୯ ଜୁନିଅର ଆସୋସିଏଟ୍ (ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।