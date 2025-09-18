8th pay commission ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଯିବ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ! ଦରମା ସ୍କେଲ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

CHARIDHAM

8th pay commission ଲାଗୁ ହେଲେ କେତେ ବଢିବ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଦରମା , ଜାଣନ୍ତୁ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଖବରରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

କିରାଣୀ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ପଦବୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପଦବୀ ଦରମା ସ୍ତର୫ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୨୯,୨୦୦। ତଥାପି, ଗ୍ରେଡ୍, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଡାଗଲେ ଦରମା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୮୬ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ।

ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ୧.୯୨ ରୁ ୨.୦୮ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ୨.୮୬ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୮୩୦୦୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), HRA, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

