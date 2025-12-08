8th Pay Commission: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବଢ଼ିକି ଆସିବ ଦରମା? ସରକାର କରିଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ…
8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। କିଛି ସମୟ ଧରି କରିଡରରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ଆଶା ଏବଂ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସଂସଦରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବିବୃତ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।
ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର ୮, ୨୦୨୫ ରେ, ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ (୮ମ ସିପିସି) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, “ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।”
ସୁପାରିଶ ଆସିବାକୁ ୧୮ ମାସ ଲାଗିପାରେ: କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଜାରି କରିଛି।
ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮,ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କମିଶନ ନିଜର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ତାରିଖକୁ “ପ୍ରସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର” ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଅକାଳ ହେବ।
୫୦ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ମୋଟ ୫୦.୧୪ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୨୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ସିଧାସଳଖ ଏହି କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ କମିଶନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ବଜେଟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।