ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: କେବେ ବଢିବ ସାଲାରୀ, କେତେ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦୀ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ…

କେବେ ବଢିବ ସାଲାରୀ, କେତେ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦୀ ସରକାର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତାରିଖ, ବକେୟା ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ୨୦୨୬ ରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ? ରିପୋର୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ସରକାରଙ୍କ ମତ କ’ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍  ।

ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ

ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) 3 ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ “ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯିବ” ଏବଂ ଗୃହୀତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ?

ଉତ୍ତର: ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ। ତଥାପି, ସରକାର ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ “କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ” ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବେ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ତାରିଖକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ପ୍ରଶ୍ନ: କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି?

ଉତ୍ତର: ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଭେମ୍ବର 3, 2025 ରେ କମିଶନଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଜାରି କରିଥିଲା। ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ, କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତାରିଖରୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମିଶନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ?

ଉତ୍ତର: ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ “ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର” ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.57 ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ 2.86 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ ପ୍ରାୟ 30% ରୁ 34% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA/DR) ମଧ୍ୟ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମାରେ ଯୋଡାଯିବ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ଅଛି କି ନାହିଁ?

ଉତ୍ତର: ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ 50.14 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟ 1.19 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ, ସରକାର ସଂସଦକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ।

