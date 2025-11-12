8th Pay Commission: 8ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା 10 ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ! ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର
ବଢିବ ଦରମା ଓ ପେନସନ୍, ଏହି ଦିନଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ସରକାର ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଗ ଏବଂ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା…
1- ପ୍ରଥମେ, ନୂତନ ବେତନ ଏବଂ ପେନସନ ହାର କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା। ସରକାର କମିଶନକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାଖଲ ହୁଏ, ତେବେ ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ହାର ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦିଓ କିଛି ମାସ ପରେ ଦେୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ବକେୟା ପାଇବେ।
2- ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ମେମ୍ବର ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଦଳ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
3-କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଧାରା ଆଧାରରେ, ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପ୍ରାୟ 30% ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
4-ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଫର୍ମୁଲା, ଯାହା ପୁରୁଣା ସାଲାରିକୁ ଗୁଣାଇ ନୂତନ ସାତାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 7ମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହା 2.57 ଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ, ଏହାକୁ 2.86 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 25,000 ରୁ ପ୍ରାୟ 71,500 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
5-ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ପେନସନ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ ବରଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମହଙ୍ଗାଇରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
6-ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ହାର ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ରୁ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଇଫେକ୍ଟରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହେବା ଏବଂ ନୂତନ ହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବିତିଯାଇଥିବା ମାସ ପାଇଁ ବକେୟା ଦେୟ ଦିଆଯିବ।
7- ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ NPS କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମନଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ ସରକାରଙ୍କୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ 40% ପେନସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଧି 15 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ ଏବଂ CGHS ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ର ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ 20,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ।
8-ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (AIDEF) ଦାବି କରିଛି ଯେ 69 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ToR ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ 7ମ କମିଶନରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ଧାରା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
9- ସାଧାରଣତଃ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, 8ମ ବେତନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
10- ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, କମିଶନକୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୂତନ ଦରମା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, କମିଶନ କେବେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର କେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ?