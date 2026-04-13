8th Pay Commissionକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର; କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହୋଇଯିବ ଡବଲ! ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ୍
8th Pay commission:ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ।
ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ୨.୫୭ ରୁ ୩.୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ₹୧୮,୦୦୦ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନୂତନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ₹୨୫,୦୦୦ ରୁ ₹୩୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୋଟ ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ହାତରେ ଥିବା ଦରମା ଅଧିକ ହେବ।
ତଥାପି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, PF ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟାଉଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଟେକ-ହୋମ୍ ରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ।
ଦରମାରେ କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମୂଳ ଦରମା: ପ୍ରାୟ ୫୧.୫%
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA): ପ୍ରାୟ ୩୦.୯%
HRA: ପ୍ରାୟ ୧୫.୪%
ପରିବହନ ଭତ୍ତା: ପ୍ରାୟ ୨.୨%
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ DA ପୁନଃସେଟ୍ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନୂତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପେ ସ୍ଲିପରେ ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।