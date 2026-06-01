କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ିବ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ
8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଏଥର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
ସରକାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ତଥା ନମନୀୟ ପେନସନ ଗଠନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପେନସନ ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପେନସନ ସ୍କିମ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନସନ ନିୟମରେ କଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ..
କଣ ରହିଛି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ?
ନେସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ (NC-JCM) ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଦାବିପତ୍ରରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଅବସର ପରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ରାଶିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୦% ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏହାକୁ ଶେଷ ମାସର ଦରମା (Last Pay Drawn – LPD) କିମ୍ବା ଗତ ୧୦ ମାସର ହାରାହାରି ଆୟର ୬୭% ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଏହା ସହିତ, ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି (Parliamentary Standing Committee) ର ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଅବସର ପରେ ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ପେନସନରେ ୫% ର ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ନୂତନ ପେନସନ ଗଠନ ବଦଳିପାରେ ।
କେଉଁ ବୟସରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ପେନସନ:
- ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୭୦%
- ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୭୫%
- ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୮୦%
- ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୮୫%
- ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୯୦%
- ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ: ଶେଷ ଦରମା (LPD) ର ୧୦୦% (ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ସହିତ ସମାନ ପେନସନ)